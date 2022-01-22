|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:28
|Заход солнца:
|16:38
|Температура завтра:
|-2 C°
|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|07:46
|Заход солнца:
|16:32
|Температура завтра:
|-4 C°
Президент Владимир Зеленский посмертно наградил военнослужащих николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Указ №25/2022 опубликован на официальном сайте главы государства.
Известно, что жизни обоих николаевцев оборвались 12 ноября вследствие взрыва противотанковой мины. 14 ноября в Николаеве почтили память военнослужащих.
Полковника Руслана Прусова удостоили ордена Богдана Хмельницкого, а мастер-сержанта Вадима Федосеева — ордена Даниила Галицкого.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.
Президент Владимир Зеленский посмертно наградил военнослужащих николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Указ №25/2022 опубликован на официальном сайте главы государства.
Известно, что жизни обоих николаевцев оборвались 12 ноября вследствие взрыва противотанковой мины. 14 ноября в Николаеве почтили память военнослужащих.
Полковника Руслана Прусова удостоили ордена Богдана Хмельницкого, а мастер-сержанта Вадима Федосеева — ордена Даниила Галицкого.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.