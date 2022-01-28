В Днепре 28 и 29 января объявили траурными днями из-за трагедии на государственном предприятии «Южный машиностроительный завод».

Об этом свидетельствует распоряжение мэра Днепра Бориса Филатова, опубликованное на сайте горсовета.

Перед мэрией, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.

В мэрии Днепра выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Напомним, в Днепре нацгвардеец на территории Южного машиностроительного завода застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены. Он задержан.

Инцидент на заводе «Южмаш», в результате которого военнослужащий национальной гвардии убил пятерых человек и еще пять ранил, нужно изучить максимально детально и обязательно сделать «кадровые выводы». Об этом завил президент Владимир Зеленский.