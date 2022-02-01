Во вторник, 1 февраля, в Корабельном районе Николаева сотни горожан выстроились в очередь, чтобы сделать ПЦР-тест в семейной амбулатории №7.

Об этом сообщила журналистка Елена Клепа в соцсети.

Она указала, что ждала своей очереди около 3 часов.

— Ну, на моей бумажке написали «177». Подозреваю, что это мой порядковый номер. Вообще я ждала где-то 3 часа (с 8:25 до 11:15-25). Задубела. Было не до сверки со временем. Хорошо, что осадков не было и ветра. В среднем по 1 минуте на человека. Приняли всех, — сказано в сообщении.

Также она опубликовала видео, чтобы проиллюстрировать масштабы очереди.

По данным Минздрава, Украина сегодня находится на 46-м месте среди 54 территорий европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ранее Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней констатировал, что в Николаевской области впервые выявили штамм «Омикрон».

Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.