Министерство науки и образования отказалось от указа о назначении нового конкурса на избрание президента Киево-Могилянской академии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вопрос студенческий выборов поднимался на профильной встрече главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, его самого, министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также самой академии.

Обсуждение продлилось 3 часа и закончилось оставлением студентов в покое, так как правительство признало процесс выборов в университете внутренним делом.

— Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза во избежание в будущем длительных судебных процессов, — пояснил Денис Шмыгаль.

Ранее Министерство образования и науки не признало результаты выборов президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», потому что они состоялись с нарушениями и объявит повторный конкурс. Министр Сергей Шкарлет заявил, что во время процесса из помещения выносили урну для голосования.

После чего глава Верховной Рады Руслан Стефанчук потребовал объяснений от министра образования Сергея Шкарлета по поводу непризнания победы Сергея Квита в выборах на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».

В свою очередь, учащиеся Киево-Могилянской академии начали готовить протесты против решения Сергея Шкарлета и сразу же объявили забастовку.



