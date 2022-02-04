Для строительства объездной дороги в Корабельном районе Николаева необходимо через Кабинет Министров вывести из лесного хозяйства часть территории.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе прямого эфира в соцсетях 3 февраля, пишут НикВести.

Городской голова отметил, что новая бетонная дорога будет построена от трассы М-14 до Корабельного района Николаева. Таким образом можно будет полностью избежать попадания грузовиков, едущих в порты, на проспект Богоявленский.

— В таком случае поворот с улицы Космонавтов на проспект Богоявленский налево будет въезд запрещен и таким образом фуры не смогут заезжать на проспекте Богоявленском, поворачивать на «перегон» и в Корабельный район, — отметил мэр.

Также он рассказал, что сейчас решается вопрос отведения части леса, где будет проходить дорога.

— Эта работа делается. Я очень надеюсь, что в этом году мы закончим. Данная работа делается по программе президента «Велике Будівництво» в цементобетоне. То есть это будет бетонная дорога. На этой недели было совещание в облгосадминистрации, там часть этой дороги будет проходить через лес, и там нужно постановлением Кабинета Министров вывести часть лесного хозяйства для этой дороги в портовую зону на улицу Айвазовского, — сообщил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации планируют достроить объездную дорогу в порты Корабельного района до 2023 года.

Напомним, ещё в сентябре 2020 года Верховная Рада Украины выделила 300 миллионов гривен на начало работ по строительству бетонной объездной дороги в порты Корабельного района. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии НикВести рассказывал, что строительство объездной планируют начать в конце 2020 года, однако только в августе 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал начало работ.

Отметим, что проблему с большегрузным транспортом в Николаева также пытаются решить, построив отстойник для фур. Так, строительство отстойника для фур под Николаевом на участке рядом с трассой М-14 неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка начнется в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества грузовиков Николаев является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

Он заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.

В свою очередь глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что за нерешенную ситуацию с отстойником для фур в Николаеве ответственность несет мэр Александр Сенкевич.