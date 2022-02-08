В Николаеве начали установку делиниаторов вдоль велодорожки на Ингульском спуске. Такие конструкции разделят проезжую часть на зоны и обеспечат безопасность передвижения велосипедистов.

Об этом сообщили в Коммунальном специализированном монтажно-эксплуатационном предприятии.

Сейчас идет установка таких бордюров на участке от улицы Адмиральской до улицы Набережная.

Напомним, что движение «Veloruh Mykolaiv» сообщало, что в рамках проекта обустройства велодорожки на Ингульском спуске (в 30 метрах от ресторана «LOUNGE») будет организовано специальное место для парковки автомобилей.

Этот факт, как уже сообщалось, Игоря Чиченина не устроил, он звонил некому «Юре из мэрии», требуя прекратить работы.

Важно напомнить, что нанесение велоразметки на пешеходной части Соборной и по Ингульскому спуску было согласовано с правоохранителями.

Также напомним, что в Николаеве повторно нанесут велосипедную разметку на пересечениях улиц Соборной с Никольской и Большой Морской.