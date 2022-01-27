В Николаеве повторно нанесут велосипедную разметку на пересечениях улиц Соборной с Никольской и Большой Морской.

Об этом говорится в ответе коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия (КСМЭП) на информационный запрос НикВести.

Стоит напомнить, что спустя месяц после нанесения велосипедной разметки на пешеходной улице Соборной с неё начала смываться краска. Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков признал, что были допущены нарушения при ее нанесении.

В ответ на информационный запрос указано, что общая сумма предоставленных услуг КСМЭП (велодорожка по улице Соборная) за ноябрь 2021 года составляет 164 тысячи 233 гривны.

Специалисты отмечают, что краска на поверхности проезжей части дороги с усовершенствованным покрытием держится от 3 до 6 месяцев. Но часть дороги на Соборной, на которой стерлась разметка, не имеет усовершенствованного покрытия.

— Работы по восстановлению дорожной разметки будут выполнены в плановом режиме в благоприятные погодные условия, что не повлечет за собой дополнительных затрат на работы и материалы, ­— сообщили коммунальщики.

Стоит напомнить, что ранее в Департаменте ЖХК заявили, что новая велодорожка начала стираться из-за высокой интенсивности движения транспорта.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что велосипедная разметка по улице Соборной поможет пешеходам и велосипедистам «начать понимать и уважать друг друга».

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.