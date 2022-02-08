В Николаеве снова разгорелся конфликт вокруг вопроса реорганизации общеобразовательных школ в лицеи и гимназии.

В очередной раз вопрос обсудили на заседании профильной комиссии городского совета во вторник, 8 февраля, пишут НикВести.

Напомним, что согласно реформе системы образования, в гимназиях будут учиться до 9 класса включительно, а в лицеях будет старшая школа (минимум два класса в параллели). Многие ООШ Николаева, где сейчас есть 10-11 классы преобразовали в гимназии, таким образом ликвидировав старшую школу.

Сначала к депутатам обратились представители школ №42 и №56 в Ингульском районе. По данным учреждениям окончательное решение не принято — утверждать новую форму будут депутаты горсовета. Однако управление образования намерено подавать на их рассмотрение проект решения, согласно которому школа №42 станет лицеем с 10-11 классами, а №56 — гимназией. Педагогический и родительский коллективы последней категорически не согласны с этим и считают, что их школа ничем не хуже, а по некоторым параметрам и вовсе больше подходит на роль лицея нежели 42. Например, в 56 школе сейчас 87 учеников в 9 классе, а в 42 — 79. То есть потенциально она может набрать больше детей в старшие классы.

На комисси выступили директора школы №42 Елена Карпенко и школы №56 Ольга Мазур. Каждая перечислила достижения своего учреждения и привела аргументы, почему именно ее школа должна стать лицеем.

Глава депутатской комиссии Анна Норд поинтересовалась у представителей гороно, есть ли в законодательстве требования по количеству лицеев и гимназий. Там отметили, что количественных нормативов нет, однако демографическая ситуация не позволяет обе школы сделать лицеями.

— Все учреждения находятся очень близко друг к другу. Так же, как лицей № 55 и школа № 57. И одно, и второе учреждение имеют право на существование. Но рентабельность всего этого? Мы посчитали контингент детей. Да, сегодня мы имеем увеличение на 2 тысячи по городу. Но мы видим стойкое уменьшение детей в первых классах. То есть, они (старшие классы в данных школах, — прим.) смогут еще несколько лет просуществовать, у нас 2027 — граничный год, когда мы должны перейти к лицеям. Но в 2027 жизнь поставит задачу... Все равно они не смогут набрать необходимое количество учеников, — отметила представительница управления образования.

Еще одна представительница гороно отметила, что в последние годы из 9-х классов в Николаеве выпускались около 900 учеников (±70-80 ежегодно). В управлении подсчитали проценты поступлений в учреждения профтехобразования. Были годы, когда в старшие классы в одной школе шли по 10-15 детей. В какие-то периоды наблюдалась тенденция, когда наоборот почти все дети шли в 10 класс.

Сейчас же около 45% выпускников 9 классов остаются в школах. При этом, по мнению специалистов гороно, далеко не все из них потянут программы углубленного профиля в лицеях. Кроме того, поступать туда вскоре будут по конкурсу.

Директор школы № 42 Елена Карпенко согласна с таким мнением. Она считает, что нет смысла брать в 10-11 классы учеников с начальным или средним уровнем знаний.

— Вы работаете в вузе, вы понимаете, что научить за два года детей, у которых нет базы, невозможно. А потом мы будем говорить, почему у нас такой низкий уровень ВНО? Он не будет высокий, — обратилась она к главе комиссии Анне Норд.

Директор школы считает, что оставаться в 10-11 классах должны ученики, настроенные на поступление в вузы и научную деятельность.

После к присутствующим обратилась представительница родителей учеников школы №56, которая категорически не согласилась с вышесказанным.

— Мне, честно говоря, было очень стыдно сейчас слышать от представителей образования, что дети неспособные, не имеют базы, они не хотят, не могут и т.п. Мне было стыдно это слушать. Во-вторых, мне было стыдно слышать от управления образования о том, что учреждения выбирались по тому, где лучшая материально-техническая база, — сказала она.

Женщина добавила, что именно гороно должно было обеспечить равные условия для образования — то есть материально-техническую базу.

— Вы не реформу провели сейчас созданием лицеев на базе некоторых школ. Вы не провели реформу, потому что вы одних детей поставили в одни условия обучения, а других детей — в другие условия обучения. Вы даже здесь не смогли ответить на вопросы, какая потребность в 10-х классах, какое обеспечение, какую мощность вообще имеют 10 классы в некоторых школах. Вы даже цифр этих не знаете, — отметила она.

В управлении образования, в свою очередь, рассказали, что существует еще одна проблема, связанная с реформой. Несмотря на то, что процесс должен закончиться только в 2027 году, перепрофилировать школы нужно уже сейчас. В противном случае, им могут не выделить финансирование, ведь к сентябрю 2022 года в Украине уже не должно быть общеобразовательных школ — только начальные, гимназии и лицеи.

К членам комиссии обратилась представители еще одной школы — №57, которая находится на Намыве. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Оксана Хмельная рассказала, что в микрорайоне пока создали всего один лицей. Им стала гимназия №4, когда-то созданная путем слияния 55 и 65 школ.

Оксана Хмельная убеждена, что на два больших микрорайона Лески и Намыв нельзя создавать всего один лицей. Ближайший другой к ним будет находиться на базе школы №22, что достаточно далеко и неудобно для детей.

Также она считает несправедливым, что в центре города и других микрорайонах создали по несколько рядом стоящих лицеев, а на Лески и Намыв всего один. Кроме того, она обвинила гороно в искажении данных по проценту выпускников 9 классов, которые остаются учиться в ее учреждении.

В итоге депутаты комиссии приняли решение вернуть обе ситуации на рассмотрение муниципального совета по образованию, куда пригласить родителей и педколлективы всех учреждений, о которых шла речь.

Напомним, в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы. Эта новость возмутила некоторых николаевцев. В частности, их не устроила формулировка о переименовании. Ведь в части школ фактически понижается уровень и ликвидируются старшие классы.