Городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил разработать порядок размещения наружной рекламы на фасадах зданий, который обяжет ее владельцев платить деньги городу.

Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета в среду, 9 февраля.

Главный архитектор города Андрей Цимбал выступил с докладом о том, что владельцы магазина «Спортмастер» хотят узаконить рекламные конструкции на фасаде здания по проспекту Центральному, 177 А/1. Эта реклама размещена у них с 2008 года. Также он сообщил, что в Николаеве не разработан порядок, который урегулировал бы вопрос платы за размещения подобной рекламы на фасадах.

— В Украине несколько городов приняли такой порядок. Он достаточно спорный, потому что здание не принадлежит городскому совету. Необходимо изучать этот опыт и принимать такое решение, — подчеркнул Андрей Цимбал.

Мэр Александр Сенкевич поручил профильному заму Юрию Андриенко и Департаменту экономики подготовить соответствующее решение и разработать правила оплаты за размещение внешней рекламы.

— Давайте принимать решение касательно уплаты денег за эту рекламу. Есть закон о рекламе. Давайте принимать порядок, почему мы говорим, что его нет? Члены исполкома готовы принимать такой порядок. Будем наполнять бюджет. Может у кого-то, после того, как он будет платить серьезные деньги за рекламу на весь фасад, придет мысль уменьшить вывеску. Будем работать в соответствии с действующим законодательством, — сказал мэр.

В результате рассмотрения вопроса члены исполкома не разрешили «Спортместеру» оформить рекламу на фасаде. Для положительного решения не хватило голосов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве демонтируют рекламный баннер магазина «Апельсин», который установили на фасаде новостроя по адресу Мостостроителей, 18.

Напомним, что в Николаеве вдоль Центрального проспекта от улицы Соборной до Херсонского шоссе очистили от рекламы столбы наружного освещения.

Также напомним, что власти Вознесенской громады Николаевской области собираются штрафовать жителей местных сел, торгующих рыбой и раками.