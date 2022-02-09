Депутат Николаевского облсовета, директор госпредприятия «Баштанский лесхоз» Юрий Крет рассказал, что вопрос принятия лесополос на чей-то баланс до сих пор висит в воздухе, из-за чего их продолжают уничтожать.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Директор лесхоза отметил, что после приватизации колхозов лесополосы оказались никому не нужны, что в итоге и привело к их массовой вырубке.

— Когда распались все сельхозпредприятия, земельку мы быстро поделили на паи, приватизировали — земелька есть. А лесополосы никому не нужны. А сейчас они зависли в воздухе. Теперь у нас появились ОТГ, землю они взяли, а полосы — опять в воздухе. Они говорят: «Дайте нам деньги, чтобы мы сделали проект». Значит на землю деньги не нужны, на сенокосы, на пастбища? А на лесополосы — давайте. А там, поверьте, десятки миллионов денег, — отметил Юрий Крет.

Он считает, что сегодня необходимо заставить громады взять полосы на свой баланс. По его словам, представители ТГ открещиваются от них якобы из-за отсутствия денег на проекты землеустройства. Однако, добавил он, деньги находились, когда они принимали землю в коммунальную собственность.

— Я считаю, что нужно силовым методом (решить, — прим.). Сказать им: «Уважаемые, есть 6-зем форма, принимайте эти лесополосы на баланс и ведите хозяйство, занимайтесь уходом, охраной». Вы же сможете для своей громады заготовить какой-то сушняк на дрова, людям, которые будут охранять, сможете дать зарплаты. Сможете наказать черного лесоруба, который вместо сухостоя вырубил живые деревья. Мы привыкли брать деньги с пашни, но забываем, какую роль играют эти лесополосы. Невырубленная лесополоса дает прибавку к урожаю в 2-3 центнера. Это же научно обосновано все, — сказал депутат.

Юрий Крет добавил, что многие лесополосы были посажены после Второй мировой войны, несмотря на разбитую экономику, поскольку даже тогда понимали их важность. А сегодня, в связи с высокими ценами на энергоносители, их уничтожают.

— Очень неприятно, что люди наживаются на этом. Ладно бы пошел там Ваня, Петя, потому что нечем топить, набрали сушняк и понесли его домой. А люди поставили это на промышленную основу, пилят живое, у них пилы, фонари. А потом в каждой районной газете объявление «продам дрова». А кто продает? Черные лесорубы, — посетовал он.

Он также добавил, что полиция их ловит, но, когда дело доходит до суда, возникает проблема в отсутствии потерпевшей стороны, поскольку лесополосы бесхозные.

Напомним, 5 февраля, в районе поворота в микрорайон Матвеевка Центрального района Николаева возле так называемой «киевской» трассы неизвестные рубили зеленые насаждения вдоль дороги.

Отметим, что приобрести дрова, заготовленные законным способом, можно на государственном предприятии «Николаевское лесное хозяйство».

Напомним, ранее в в Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа сообщили о том, что в Николаевской области в лесополосе незаконно срубили 601 дерево. Ущерб составляет 655,8 тысяч гривен.

Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила о том, что на территории Еланецкого района проводится массовая незаконная вырубка лесополос.