В следующем отопительном сезоне в дома, где проигнорируют выполнение мероприятий по подготовке систем, «Николаевоблтеплоэнерго» не запустит тепло.

Об этом рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в эфире программы «Радиодень» на Украинском Радио Николаев.

Он отметил, что балансодержатели домов халатно относятся к подготовке к отопительному сезону из-за этого жильцы получают некачественную услугу.

— Где-то лежаки не заизолированы, где-то дома не промыты. Мы не готовим нормально дома к отопительному сезону и когда у нас получается некачественная услуга, мы предъявляем претензии тепловикам, — подчеркнул Николай Логвинов.

Также он заверил, что будут подготовлены предписания главам ОСМД и управляющим компаниям с просьбой подготовить дом к подаче тепла, которые будут вывешены в каждом подъезде и на сайте предприятия. Николай Логвинов заверил, что в домах, где эти предписания проигнорируют — не будут подавать тепло.

— Мы каждый раз даем предписание, дом не готовится к отопительному сезону. Давайте работать в паре. Тепловики должны выполнять свою работу, управляющие компании и ОСМД — свою. Предписания будут выданы. Мы больше не будем допускать шантажа, мы говорим: «Дайте акт готовности дома», а нам говорят: «Нет, но вы нам тепло обязательно запустите». Такого больше не будет. Дом готов к отопительному сезону и есть акты — тепло запустили, дом не готов — работаем согласно действующему законодательству и дом останется без тепла. Тогда люди получат качественную услугу, — уверен Николай Логвинов.

Напомним, что в Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан перерасчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.

Ранее жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.