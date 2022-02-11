В частном акционерном обществе «Николаевская теплоэлектроцентраль» пересчитали счета за тепло абонентам, не имеющим счетчиков. После пересчета за ноябрь и декабрь 2021 абонентам нужно будет уплатить почти на 40% меньше.

Но цифры не устраивают жителей домов по адресу Пушкинская, 2 и Адмиральская, 10. Часть абонентов хотят перейти на индивидуальное отопление, говорится в сюжете «Суспільного».

Дмитрий Фисина проживает по адресу Пушкинская, 2. У мужчины двухкомнатная квартира общей площадью 50 квадратных метров. За отопление в декабре он должен был заплатить больше 5 тысяч гривен, после пересчета сумма уменьшилась до 3345 гривен. Мужчина считает, что и эта сумма слишком велика.

— Мы недовольны, потому что мы знаем, что мы переплачиваем, ТЭЦ знает, что мы переплачиваем. Но они ничего не могут сделать, оправдываясь тем, что это закон принят в Кабинете министров, поэтому такая цена и они ничего не могут сделать с этим. Оправдываются, что все считает лицензионная компания, как именно считает лицензионная компания, нам никто не говорил, — рассказал он.

Для жителей многоквартирного дома по адресу Адмиральска, 10 перечисленные суммы в платежках за ноябрь и декабрь 2021 уменьшились в среднем на 37%. Галина Дидык, которая здесь проживает, платила за отопление летом, заранее, по 500 гривен. Реальной суммы, которую перечислили, женщина не знает.

— Не могу досчитаться, что они там пересчитали, какие там суммы, ничего не могу понять. Суммы все равно большие. Чуть-чуть платила заранее, вот теперь ничего не понимаю, не складывается пока, — сказала Галина Дидык.

Индивидуальное отопление могло бы решить проблему больших счетов, говорит Дмитрий Фисина.

— Они рады нас перевести, но они не переводят, мы все делаем за свой счет. Они говорят, что мы просто для них как бремя, то есть нас не выгодно отапливать, поэтому они только «за». Но, как это сделать, нам никто еще не говорил. Будет ли это электроэнергия, или это будет газ, никто пока не знает, — рассказал Дмитрий Фисина.

По словам главного инженера ТЭЦ Сергея Рыкова, перерасчеты делали себе в убыток. Об этом он рассказал 10 февраля на заседании рабочей группы по переходу на автономное и индивидуальное отопление. Предприятие не против, чтобы перевести абонентов, у которых нет счетчиков, на индивидуальное отопление. Таких абонентов в ТЭЦ около 500.

— В декабре мы наняли компанию «Югтепломер», которая провела перерасчет тепловой нагрузки домов. Они имеют лицензию, мы ею воспользовались и провели перерасчеты всем вам, кое-кому даже пришли счета лучше, чем в девятиэтажках, — сказал Сергей Рыков.

В департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета работают над программой, которая бы финансово помогла николаевцам установить индивидуальное отопление, сказал заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев.

— Проект программы есть, его нужно вынести на депутатский корпус и наполнить деньгами. Его еще могут менять, — рассказал Дмитрий Лазарев.

Однако, добавил он, что если хотя бы один абонент многоквартирного дома не захочет переходить на индивидуальное отопление, в переходе откажется всем жильцам.

Ранее мэр Александр Сенкевич подтвердил, что ТЭЦ выставляет большие суммы домам, где нет счетчиков тепла. Мэр добавил, что таких домов в Николаеве около сотни. Однако та часть, которая пользуется услугами «Николаевоблтеплоэнерго», получает такие же платежки, как и в домах со счетчиками. Это связано с тем, что город на правах собственника теплоснабжающего предприятия приравнял расчеты в домах с счетчиками и без.

Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.