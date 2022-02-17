Жители дома по Озерной, 11 в Заводском районе Николаева несколько лет просят городские власти заменить аварийную детскую площадку.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала Ольга Свистунова.

— Наша «любимая» детская площадка (ул. Озерная, 11). Третий год обращаюсь, чтоб нам установили детскую площадку. Посмотрите, где приходится играть нашим детям. Все в аварийном состоянии. Качели поломаны, петли стерты. Горка выкопана, скоро завалится после 35-летней эксплуатации. Единственный двор в микрорайоне Намыв без современной площадки. Куда нам обратиться? — написала девушка.

Ольга Свистунова опубликовала фотографии поврежденных конструкций площадки. На снимках видно отсутствие досок на карусели, рассохшиеся деревянные опоры для качели, выкопанную горку и другие элементы, которые представляют опасность для детей.

Ранее вице-мэр Виталий Луков побещал, что бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».

Именно последнему планировали передать все детские площадки в городе — мэр Александр Сенкевич рассказал, что КП «ДЕЗ «Пилот», которое раньше обслуживало многоквартирные дома, с 1 января 2021 года занимается ремонтом и содержанием детских площадок в Николаеве.

Весной прошлого года вице-мэр Сергей Коренев заявил, что депутаты заблокировали финансирование и работу коммунального предприятия «Пилот» на последней сессии Николаевского горсовета.

Напомним, что в августе 2019 года во дворе дома по адресу Электронная, 68 в Николаеве на новой детской площадке мальчик споткнулся о металлическую конструкцию, которая была засыпана под песком. В результате чего он получил обширную рваную рану левой голени.

После этого на то время глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров поставил задачу своим подчиненным привести в порядок все детские площадки района.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал создать коммунальное предприятие для ухода и содержания всех детский площадок в городе.