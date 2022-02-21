За прошедшие сутки, 20 февраля, российско-оккупационный войска 80 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранен украинский военный. Обстрелы продолжились сегодня с утра — уже зафиксировано 8 нарушений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки 72 обстрела велись из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Шесть раз оккупанты обстреляли Красногоровку из артиллерии 122-го и 152-го калибра и минометов 120-го калибра.

В районе Авдеевки огонь открывался трижды из минометов 120-го и 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Дважды обстреливали Гранитное из минометов 120-го и 82-го калибра.

Три раза оккупанты вели огонь по Старогнатовке. Обстрелы производились из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов.

Шесть раз обстреливали Луганское из артиллерии 122-го калибра, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Поселок Опытное боевики обстреливали три раза из минометов калибра 120 мм.

Дважды открывали огонь по Пескам из минометов 120-го и 82-го калибра.

Три раза обстреливали Новогнатовку из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза вели огонь по Счастью из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза оккупанты били в сторону Новотошковского из артиллерии 152 калибра, минометов 120-го калибра.

Четыре раза оккупанты открывали огонь в сторону Светлодарска из артиллерии 122-го калибра, минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три раза обстреливали Троицкое и Болотное. По Троицкому открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. По Болотному — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Населенный пункт Тарамчук обстреливался из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловку обстреливали из минометов калибра 120 мм.

В сторону Артема обстрелы велись из минометов 120-го калибра.

Причепиловки — из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополя — из минометов калибра 82 мм.

Золотого — из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пивденного — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новотроицкого — из минометов калибра 82 мм.

Крымского — из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новогригоровки — из станковых противотанковых гранатометов.

Трудовского — из артиллерии 122-го калибра.

Марьинку обстреляли дважды из минометов 120-го калибра.

Дважды обстреляли Калиново из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Николаевку обстреливали из минометов 120-го калибра.

Дважды обстреляли Новозвановку из минометов 120-го калибра.

Богдановку обстреляли два раза из артиллерии 122-го калибра.

Шумы — из минометов калибра 82 мм.

Дважды оккупанты обстреливали Станицу Луганскую. Обстрелы велись из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов.

По Нью-Йорку открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Новолуганское обстреливали из минометов калибра 120 мм, Старый Айдар — из минометов 120-го калибра, Лобачево — из артиллерии 122-го калибра, Новую Михайловку — из минометов 120-го калибра, Мемрык — из артиллерии 152-го калибра, Зализное — из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья — удовлетворительное.

За сегодня, 21 февраля, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Оккупанты обстреляли Таловку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм; Пищевик — из минометов калибра 120 мм; дважды Водяное — из минометов калибра 120 мм; Красногоровку — из минометов калибра 120 мм; Мемрик — из артиллерии калибра 152 мм; Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.