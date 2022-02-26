На время действия военного положения разработаны альтернативные способы выплаты пенсий и помощи.

Об этом в Facebook сообщает Министерство социальной политики.

Были подготовлены альтернативные способы выплаты пенсий и денежной помощи во время военного положения на случай сбоев в работе того или иного банковского учреждения, а также для перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора. Они позволят обеспечить бесперебойность в осуществлении выплат пенсий и социальной помощи. В частности, правительство приняло постановление «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежной помощи на период введения военного положения».

Оно предусматривает следующее:

— Если определенный уполномоченный банк не сможет осуществлять выплату пенсий и денежной помощи, то люди смогут получить причитающиеся им выплаты в любом отделении АО «Ощадбанк» как денежный перевод без открытия счета.

Этот механизм при необходимости заработает автоматически, человеку для получения пенсии или помощи необходимо будет обратиться в любое отделение АО «Ощадбанк» с паспортом и справкой о присвоении РНОКПП (индивидуального налогового номера).

— Если человек получает пенсию и/или денежную помощь через АО «Укрпочта» по месту жительства и вынужден был из-за опасности сменить фактическое место жительства, то он также сможет получить их в отделениях АО «Ощадбанк» как денежный перевод без открытия счета.

Для этого ему необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (если это получатель пенсии) или в органы социальной защиты населения (если это получатель денежной помощи).

Обратиться в органы Пенсионного фонда Украины по этому вопросу можно лично по телефону горячей линии или через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Обратиться в органы социальной защиты можно лично или с помощью средств телекоммуникационной связи.

— Детям с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет в течение действия военного положения, начиная с февраля 2022 года, и которые не успели пройти обследование и получить заключение медико-социальной экспертизы об установлении статуса лица с инвалидностью, выплата социальной помощи продлевается на период военного положения и на один месяц после даты его отмены.

Установлена также возможность продления сроков выплаты пенсий в случае возникновения обстоятельств, которые сделают невозможной выплату в определенные даты.

Важно знать, что Министерство социальной политики, Пенсионный фонд Украины, органы социальной защиты населения могут перезвонить получателям для проверки и уточнения сведений об изменении фактического места жительства, которые поступили с использованием средств телекоммуникационной связи или через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Необходимые разъяснения и консультации о порядке получения пенсий и денежных выплат в виде денежных переводов через банк будут предоставляться Пенсионным фондом Украины, органами социальной защиты населения и Министерством социальной политики Украины.

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