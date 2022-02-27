Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наведение на цели. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наведение на цели.

В то же время в Госпецсвязи призывают не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации.

«Смартфоны на Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите «исчезнуть» — вам надо включать авиарежим. Случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего — в телефонном разговоре. Не делайте «комплимент» врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им бы было нужным ставить метки? В чатах часто «пугают», что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе», — говорится в сообщении.

Что произошло?

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