Транспорт, который будет доставлять в Украину гуманитарную помощь, будет пересекать границу по упрощенному режиму.

Такое решение принял Кабмин.

«Создали алгоритм для координации получения гуманитарной помощи и дальнейшей доставки ее к украинцам. Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения границы для транспортных средств, которые будут осуществлять доставку гуманитарной помощи. Со своей стороны военно-гражданские администрации вместе с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС обеспечат ее принятие, размещение и хранение», - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.