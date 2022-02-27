Военнопленными будут считаться только регулярные военнослужащие РФ с отличительными знаками, остальных врагов будут судить по уголовному кодексу Украины с перспективой пожизненного для них.

Об этом пишет «Думская» ссылаясь на военного юриста Александра Иванова.

Эксперт по праву пояснил, что, согласно Женевской конвенции, домой из Украины отпустят только сдавшихся регулярных военнослужащих РФ, которые на момент задержания были в форме.

Все остальные переходят в плоскость уголовных преступлений и будут судиться в соответствие с национальным законодательством.

— Россияне, задержанные на территории Украины с оружием в гражданской одежде или в форме ЗСУ (в том числе диверсанты ВС РФ), являются незаконными комбатантами. Согласно международному законодательству, после задержания они не получат статус военнопленного и преследуются за содеянное согласно уголовному законодательству Украины (в ряде случаев — вплоть до пожизненного заключения) <...> Сотрудники российской полиции, росгвардии и ФСБ являются комбатантами только в случае ведения боевых действий на территории РФ. Это установлено актами международного гуманитарного права, в частности, разделом «С» Декларации о полиции 1979 года. Задержанные в Украине вооруженные сотрудники указанных ведомств не получают статуса военнопленных и преследуются за содеянное согласно уголовному законодательству Украины (т. е. вплоть до пожизненного заключения), — говорится в оценке юриста

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.