В Белгородском крае среди 5 тысяч контрактных штыков вырезло недовольство по поводу отправки на войну в Украину. Эта группа отказалась туда ехать.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источники.

Формально свое решение наемники обосновывают тем, что никакая война с Украиной не была прописана в контрактах с ними. По другим сведеньям, Кремль завел на них ряд уголовных дел.

— Чиновники оккупационной армии реально шокированы профессионализмом Вооруженных сил Украины и теми огромными потерями в технике и живой силе, которые украинские воины уже нанесли ВС РФ и другим силовым подразделениям, которые Россия отправила в Украину, — акцентрует «Обозреватель».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.