Украинцы продемонстрировали, что они являются самой лучшей нацией мира, защищая свое государство, свою землю и свободу Об этом заявил лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что каждый город, каждая улица и каждый дом стал адом для врагов.

— Как вы и говорили - каждый дом для них станет адом. Каждый дом для нас станет крепостью. И они боятся ходить по украинской земле. Единственный рецепт для них – убирайтесь отсюда. Это единственное, что спасет вам жизнь. И сегодня данные Министерства обороны подтверждены объективными фактами, что за 7 дней войны более 6 тысяч преступников-россиян оставили свою жизнь здесь у нас», – констатирует Петр Порошенко. — Они даже не забирают гробы. Они стесняются говорить матерям, родителям, женам или детям – потому что они не могут объяснить, а за что именно они погибли. И тот факт, что сегодня под кроватью большинства украинцев есть автомат и украинцы, не колеблясь, откроют огонь, когда к ним в дом врываются эти преступники, делают Украину непобедимой, – отмечает Петр Порошенко.

Он отметил, что украинцы стали объединенной, ответственной, европейской, очень патриотичной и единой нацией.

— У нас уже нет никаких дискуссий, никаких конфликтов, никаких противоречий. Потому что у нас есть один враг – и имя этого врага Путин. У нас есть одна цель. И ничего важнее этой цели нет – победить в этой войне. Спасти Украину. Мы забыли думать о себе. У нас никто не убегает от войны. У нас все готовы защищать государство. И это поражает каждого», – отмечает Петр Порошенко.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».