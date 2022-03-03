В Николаеве в четверг, 3 марта, ситуация спокойная, по улицам курсирует электротранспорт.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Facebook.

Маршруты троллейбусов:

3-я Слободская - микрорайон Намыв (с берегом)

ул. Строителей – железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»)

№3 (ЧСЗ - 10-я Военная)

№6 (Промзона – Центральный рынок).

— За перемещением транспорта следите в мобильных приложениях CityBus и EWay. Берегите себя, — отметил мэр.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».