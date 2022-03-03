Нашествие российских агрессоров причиняет серьезные страдания не только людям, но и животным. Так, в Васильевке Запорожской области без припасов остался реабилитационный центр для животных.

Об этом пишет Суспільне.

Директор центра рассказал, как российские бомбы едва не убили близких ему животных.

— В свое время мы сделали крепкие бункеры, такие пещеры, в которых животные сидели почти 4 дня пока мы были под обстрелами. То есть снаряды падали около нас, в радиусе 200-т - 300-т метров. Даже поближе. Есть воронка в десяти метрах от вольера с тиграми. Вся территория засыпана обломками, — описывает положение дел Александр Пилишенко.

Он добавил, что некоторые звери отрезаны от воды, большие проблемы есть и с продуктами, так как в населенный пункт не доходят поставки.

— Мы у себя на Facebook-странице сделали объявление, что если кто-то сможет нам помочь, то мы приобретем и заплатим за мясо, на территории Васильевки, — акцентировал директор зоозащитного центра.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.