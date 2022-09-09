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Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года – экономика упала на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
В то же время по сравнению с I кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) падение составило 19,1%.
По оценке Госстата в I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%.
Напомним, Министерство экономики Украины прогнозирует в следующем году серьезный рост украинского ВВП. Расчеты показывают рост на 15,5%.
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Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года – экономика упала на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
В то же время по сравнению с I кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) падение составило 19,1%.
По оценке Госстата в I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%.
Напомним, Министерство экономики Украины прогнозирует в следующем году серьезный рост украинского ВВП. Расчеты показывают рост на 15,5%.