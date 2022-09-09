В Николаевской области будут судить жителя Баштанки, который сдавал позиции ВСУ врагу и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Следствием установлено, что обвиняемый, не воспринимая государственную власть в Украине, помогал России в ведении агрессивной войны. Он собирал информацию о местонахождении Вооруженных Сил Украины в городе Баштанка. Собранную развединформацию передавал оккупантам через закрытые каналы связи в Telegram.

Обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины направлен в суд (ч.3 ст. 114-2 и ч.2, ч.3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, что 53-летней жители Первомайского района сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Ранее Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.

Также сообщалось, что в Николаеве будут судить супруги предателей: женщина собирала данные об ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.