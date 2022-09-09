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В Николаевской области будут судить жителя Баштанки, который сдавал позиции ВСУ врагу и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Следствием установлено, что обвиняемый, не воспринимая государственную власть в Украине, помогал России в ведении агрессивной войны. Он собирал информацию о местонахождении Вооруженных Сил Украины в городе Баштанка. Собранную развединформацию передавал оккупантам через закрытые каналы связи в Telegram.
Обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины направлен в суд (ч.3 ст. 114-2 и ч.2, ч.3 ст. 436-2 УК Украины).
Напомним, что 53-летней жители Первомайского района сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Ранее Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.
Также сообщалось, что в Николаеве будут судить супруги предателей: женщина собирала данные об ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.
Также СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.
Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.
|
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В Николаевской области будут судить жителя Баштанки, который сдавал позиции ВСУ врагу и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Следствием установлено, что обвиняемый, не воспринимая государственную власть в Украине, помогал России в ведении агрессивной войны. Он собирал информацию о местонахождении Вооруженных Сил Украины в городе Баштанка. Собранную развединформацию передавал оккупантам через закрытые каналы связи в Telegram.
Обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины направлен в суд (ч.3 ст. 114-2 и ч.2, ч.3 ст. 436-2 УК Украины).
Напомним, что 53-летней жители Первомайского района сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Ранее Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.
Также сообщалось, что в Николаеве будут судить супруги предателей: женщина собирала данные об ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.
Также СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.
Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.