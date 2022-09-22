В Тегеране и ряде других городов Ирана пятый день не утихают массовые протесты. Иранские СМИ и местная прокуратура заявили, что за последние два дня убили четырех человек. Таким общее количество погибших, по официальным данным, достигло восьми.

Об этом пишет Reuters.

Протесты начались после смерти Махсы Амини – 22-летней девушки, задержанной полицией морали за «неправильное» ношение хиджаба. Первоначально они сосредоточились в северо-западных регионах Ирана, населенных курдами, но впоследствии распространились не менее 50 городов и поселков по всей стране.

Курдская правозащитная группа Hengaw сообщила о десяти погибших протестующих. По их данным, три человека погибли 21 сентября, а еще семь ранее убили силы безопасности. Еще 450 человек получили ранения.

Представители иранских властей отрицают, что силовики убили протестующих. Они предполагают, что их могли застрелить вооруженные активисты.

Организация Hengaw, местные жители и обсерватория NetBlocks свидетельствуют, что из-за протестов власти ограничили доступ к интернету в Иране.

Напомним, в России в разных городах 21 сентября прошли акции протеста против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации на войну против Украины. По состоянию на 22.15 задержали более 1200 человек.