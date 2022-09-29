Одесские городские власти вместе с жителями города собрали и передали более 30 паллет с продуктами питания долговременного хранения бойцам николаевской 79-й ОДШБ, которые находятся на передовой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Бойцы 79-й бригады, в свою очередь, поблагодарили одесситов за поддержку: «Благодарим Одессу и городского голову Одессы за помощь Вооруженным Силам Украины. Слава Украине!».

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов передал Николаеву мобильные станции для очистки воды, которую наши соседи получили в качестве помощи от японцев.