Мэр Одессы Геннадий Труханов передал Николаеву мобильные станции для очистки воды, которую наши соседи получили в качестве помощи от японцев.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
— Николаев сильно страдает от обстрелов россиян, поэтому для нас важно помогать соседям. После того как город, в результате обстрела, остался без водоснабжения, мы снабжали николаевцев питьевой и технической водой, а сегодня передаем мобильные установки, которые позволят очищать любую воду и сделают ее пригодной для использования, - сказал Геннадий Труханов.
Установки были доставлены в Одессу от города-побратима Йокогама (Япония) в качестве гуманитарной помощи.
Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу почетное отличие «За оборону Одессы».
Он также поздравил Николаев накануне Дня города и пообещал, что Одесса будет помогать в восстановлении Николаева.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов передал Николаеву мобильные станции для очистки воды, которую наши соседи получили в качестве помощи от японцев.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
— Николаев сильно страдает от обстрелов россиян, поэтому для нас важно помогать соседям. После того как город, в результате обстрела, остался без водоснабжения, мы снабжали николаевцев питьевой и технической водой, а сегодня передаем мобильные установки, которые позволят очищать любую воду и сделают ее пригодной для использования, - сказал Геннадий Труханов.
Установки были доставлены в Одессу от города-побратима Йокогама (Япония) в качестве гуманитарной помощи.
Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу почетное отличие «За оборону Одессы».
Он также поздравил Николаев накануне Дня города и пообещал, что Одесса будет помогать в восстановлении Николаева.