Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун Дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.
Видеопоздравление опубликовали в официальном телеграмм-канале Одесского горсовета.
Геннадий Труханов пообещал, что Одесса будет помогать в восстановлении Николаева.
— И пусть нам сегодня не до праздников, но одно я знаю точно: следующие дни наших городов мы будем праздновать в свободной и мирной Украине. Одесса будет помогать восстанавливать Николаев столько, сколько нужно — бок о бок. Мы верим в то, что вскоре окончательно освободим нашу страну от оккупантов. Спасибо нашим Вооруженным Силам! Спасибо бесстрашному Николаеву! И да поможет нам Бог, — отметил Геннадий Труханов.
Он добавил, что приехал в Николаев, чтобы передать помощь от одесситов, «которые сегодня надежно защищены благодаря нашим воинам и стойким жителям Николаева».
Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу награду «За оборону Одессы».
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.
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Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун Дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.
Видеопоздравление опубликовали в официальном телеграмм-канале Одесского горсовета.
Геннадий Труханов пообещал, что Одесса будет помогать в восстановлении Николаева.
— И пусть нам сегодня не до праздников, но одно я знаю точно: следующие дни наших городов мы будем праздновать в свободной и мирной Украине. Одесса будет помогать восстанавливать Николаев столько, сколько нужно — бок о бок. Мы верим в то, что вскоре окончательно освободим нашу страну от оккупантов. Спасибо нашим Вооруженным Силам! Спасибо бесстрашному Николаеву! И да поможет нам Бог, — отметил Геннадий Труханов.
Он добавил, что приехал в Николаев, чтобы передать помощь от одесситов, «которые сегодня надежно защищены благодаря нашим воинам и стойким жителям Николаева».
Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу награду «За оборону Одессы».
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.