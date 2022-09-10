Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.

«Николаев, ты – Герой! Ты выстоял! Дальше больше», – прокомментировал он.

В видео показаны кадры довоенной жизни города, бои и уничтоженная российская техника.

«Пришли с мечом в мирный город – будет конец быстрым и бесполезным», – говорится в ролике.

Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу почетное отличие «За оборону Одессы».

Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Также в марте президент наградил главу ОВА Виталия Кима орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени и мэра Николаева Александра Сенкевича орденом «За мужество» ІІІ степени. В июне Владимир Зеленский вручил им награды во время визита в Николаев.