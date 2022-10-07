В течение 6 октября украинская авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери противника составляют:
Также уничтожены склады с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.
Еще 6 единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы существенно повреждены.
Напомним, в течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа Орлан-10 и один Махаджер-6 в Бериславском и Николаевском районах.
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В течение 6 октября украинская авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери противника составляют:
Также уничтожены склады с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.
Еще 6 единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы существенно повреждены.
Напомним, в течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа Орлан-10 и один Махаджер-6 в Бериславском и Николаевском районах.