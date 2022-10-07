В течение 6 октября украинская авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».

Подтвержденные потери противника составляют:

105 оккупантов

8 танков

18 крупнокалиберных гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б»

самоходная пушка «Пион»

одна пушка-гаубица 152-го калибра

4 миномета

15 единиц автобронетехники

Также уничтожены склады с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

Еще 6 единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы существенно повреждены.

Напомним, в течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа Орлан-10 и один Махаджер-6 в Бериславском и Николаевском районах.