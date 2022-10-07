В течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа «Орлан-10» и один «Махаджер-6» в Бериславском и Николаевском районах.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Также отмечается, что дронами-камикадзе враг продолжал терроризировать южные регионы. После дневных атак на Николаевщину, вечером по Одесщине направлено 3 «Шахеда-136». Все сбиты силами противовоздушной обороны.

Ранее руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пытаются поражать критические объекты дронами-камикадзе как можно эффектнее, чтобы вызвать мощные пожары и значительные разрушения и влиять на психологическое состояние украинцев.

Она добавила, что в ночь на 6 октября два дрона направили по Одесщине и семь – по Николаевщине. Все они были уничтожены, что свидетельствует, что Украина может им эффективно противодействовать, хотя попаданий и ущерба от них также много. Еще два дрона над Николаевщиной были сбиты днем 6 октября.