В течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа «Орлан-10» и один «Махаджер-6» в Бериславском и Николаевском районах.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Также отмечается, что дронами-камикадзе враг продолжал терроризировать южные регионы. После дневных атак на Николаевщину, вечером по Одесщине направлено 3 «Шахеда-136». Все сбиты силами противовоздушной обороны.
Ранее руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пытаются поражать критические объекты дронами-камикадзе как можно эффектнее, чтобы вызвать мощные пожары и значительные разрушения и влиять на психологическое состояние украинцев.
Она добавила, что в ночь на 6 октября два дрона направили по Одесщине и семь – по Николаевщине. Все они были уничтожены, что свидетельствует, что Украина может им эффективно противодействовать, хотя попаданий и ущерба от них также много. Еще два дрона над Николаевщиной были сбиты днем 6 октября.
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В течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа «Орлан-10» и один «Махаджер-6» в Бериславском и Николаевском районах.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Также отмечается, что дронами-камикадзе враг продолжал терроризировать южные регионы. После дневных атак на Николаевщину, вечером по Одесщине направлено 3 «Шахеда-136». Все сбиты силами противовоздушной обороны.
Ранее руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пытаются поражать критические объекты дронами-камикадзе как можно эффектнее, чтобы вызвать мощные пожары и значительные разрушения и влиять на психологическое состояние украинцев.
Она добавила, что в ночь на 6 октября два дрона направили по Одесщине и семь – по Николаевщине. Все они были уничтожены, что свидетельствует, что Украина может им эффективно противодействовать, хотя попаданий и ущерба от них также много. Еще два дрона над Николаевщиной были сбиты днем 6 октября.