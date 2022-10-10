Сегодня вечером уличное освещение в Николаеве не будет работать. Также в 17:00 будут выключены все светофоры.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

— Прошу водителей соблюдать правила дорожного движения. После 17:00 сокращаем количество электротранспорта по улицам города. Также просьба ко всем: ограничить потребление электроэнергии, — отметил городской голова.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также обратился к жителям области, призвав их ограничить использование электричества вечером.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить использование электроэнергии сегодня вечером с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.