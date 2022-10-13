Сотрудники Теруправления ДБР Николаева совместно с Благотворительным фондом «Милосердие и здоровье» и бельгийской организацией «Be for Ukraine» передали Николаевской больнице скорой помощи медикаменты и укомплектованный реанимобиль для спасения и перевозки больных.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

– Мы получили надежду на жизнь для наших пациентов. Благодаря такому обеспечению мы теперь находимся в постоянной готовности, чтобы оказать помощь травмированным среди гражданского населения и военным, – отметил глава больницы Александр Демьянов.

Сотрудники ДБР продолжат помогать медикам спасать жизнь гражданам Украины, пострадавшим от российской агрессии.

Напомним, антибиотики, обезболивающие препараты, витамины, растворы — более 600 упаковок медикаментов получили четыре больницы и Николаева от команды народного депутата Украины Александра Гайду.