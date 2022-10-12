Антибиотики, обезболивающие препараты, витамины, растворы — более 600 упаковок медикаментов получили четыре больницы Николаева от команды народного депутата Украины Александра Гайду.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

В частности, помощь была оказана Николаевской детской областной больнице, а также городским больницам №1, №3 и №5.

По словам главного врача Николаевской городской больницы №5 Елены Терентьевой, все медикаменты предоставлены по запросу больницы. А значит, они будут использованы по назначению и потребностям пациентов.

— Хватит этого лекарства нам на месяц-полтора. Однако это лишь часть помощи, которую мы получаем. Кроме медикаментов это медицинское оборудование, продукты питания, материалы для ремонта помещения после обстрелов. Спасибо благотворителям за поддержку и помощь в это непростое время для Николаева и нашей больницы, — сказала она.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения команде Александра Гайду удалось передать николаевским медикам 2 ИВЛ-аппарата, инфузионные насосы для реанимаций 4 больниц города, функциональные кровати, более 90 ингаляторов, хирургических ламп, а также генераторы и аптечки для войск. Очень нужными для медиков стали машины скорой помощи, переданные детской областной больнице и городской больнице №3.

— Из-за сложной ситуации в городе часть медицинских работников уехали из Николаева. Однако знаю, что большинство врачей остались на местах и продолжают работать, несмотря на риски. Некоторые из них идут на работу под обстрелами, есть отказавшиеся от престижной стажировки за границей, чтобы остаться в Николаеве и помогать своим. Поэтому будем продолжать их поддерживать и помогать медикаментами, оборудованием и необходимой гуманитарной помощью, — подытожил Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что гуманитарный штаб нардепа Александра Гайду раздаст полторы тонны помощи николаевцам и военным.