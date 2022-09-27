Крупы, консервы, средства гигиены, бытовая химия – около полутора тонн гуманитарной помощи привезли недавно в Николаев волонтеры из Киевщины.

Расфасуют и раздадут помощь волонтеры гуманитарного штаба народного депутата Александра Гайду, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

— В целом с начала полномасштабной войны наша небольшая, но мощная команда гуманитарного штаба получила и разгрузила более полусотни автомобилей с резиновыми грузами и раздала несколько тысяч гуманитарных пакетов в Николаеве и области. Все это стало возможным благодаря нашим друзьям из Украины и других государств, постоянно помогающих Николаеву, – говорит Александр Гайду.

По словам руководителя благотворительного фонда «Покров Пресвятой Богородицы» (Киевская область) Ярослава Кремца, помогать николаевцам он с коллегами планирует и дальше. Ведь цель у всех украинцев сейчас одна» совместное движение к Победе.

Из полученной партии помощи волонтеры сформируют ориентировочно 500 продуктовых наборов, которые раздадут наиболее нуждающимся – николаевцам, переселенцам, военным.

— Николаев – сильный город. А его жители обязательно отблагодарят всех, кто помогает, и будут ждать гостей в нашем прекрасном городе после победы, – добавил Александр Гайду.

Напомним, еще одна единица техники — моторная лодка, которая нужна украинским защитникам на южном направлении, уехала на фронт.