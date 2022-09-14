Еще одна единица техники — моторная лодка, которая нужна украинским защитникам на южном направлении, уехала на фронт.

Плавсредство передал военным народный депутат Украины Александр Гайду, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

— Помощь на фронт мы передаем регулярно. Это автомобили, дроны, спальники, карематы, палатки, продукты, медикаменты. А вот моторную лодку военные попросили впервые. Не буду называть направление, где сейчас служат ребята, которым она нужна — там сейчас очень горячо, и увы, есть погибшие и раненые. А лодка нужна как раз для более быстрой эвакуации, — говорит Александр Гайду.

Военным, которые приехали забирать плавсредство, техника понравилась — двигатель быстрый, а значит лодка сможет оперативно довезти куда нужно несколько человек, а также груз. Когда время идет на минуты для спасения жизней, скорость имеет огромное значение.

— Очень надеюсь, что лодка поможет нашим военным в выполнении задач. И совсем скоро мы услышим позитивные новости не только о победах нашей армии в Харьковской области, но и на юге, на Херсонщине. Уверен, что Херсон обязательно вернется домой, — добавил Александр Гайду.

Ранее, в августе, автомобиль - внедорожник, необходимый николаевским защитникам для выполнения боевых задач, уехал на фронт. Отремонтированную и тюнингованую машину военным передал народный депутат Александр Гайду.