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Мобилизированные россияне вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, а снаряжение резервистов остается скудным.
Об этом сообщили в своде разведки Великобритании.
Разведчики заявляют, что за последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных россияне — средний уровень их личного снаряжения почти наверняка ниже, чем без того мизерное оснащение оккупационных войск.
Британцы отмечают, что многие резервисты, вероятно, будут вынуждены покупать собственные бронежилеты, которые должно выдавать государство – современный бронежилет в РФ можно купить за 40 000 рублей (примерно $640), который стоил около $190 еще в апреле.
В 2020 году российские власти объявляли, что в войска было поставлено 300 000 комплектов бронежилетов, чего должно быть достаточно для оснащения оккупационной армии в Украине. Повсеместная коррупция и нехорошая логистика остаются одной из обстоятельств нехорошего положения дел РФ в Украине, констатировали в отчете.
Мобилизированные россияне вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, а снаряжение резервистов остается скудным.
Об этом сообщили в своде разведки Великобритании.
Разведчики заявляют, что за последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных россияне — средний уровень их личного снаряжения почти наверняка ниже, чем без того мизерное оснащение оккупационных войск.
Британцы отмечают, что многие резервисты, вероятно, будут вынуждены покупать собственные бронежилеты, которые должно выдавать государство – современный бронежилет в РФ можно купить за 40 000 рублей (примерно $640), который стоил около $190 еще в апреле.
В 2020 году российские власти объявляли, что в войска было поставлено 300 000 комплектов бронежилетов, чего должно быть достаточно для оснащения оккупационной армии в Украине. Повсеместная коррупция и нехорошая логистика остаются одной из обстоятельств нехорошего положения дел РФ в Украине, констатировали в отчете.