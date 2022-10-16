По состоянию на 16 октября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 65 000 своих военных.

Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:

2529 танков;

5 193 боевых бронированных машин;

1589 артиллерийских систем;

365 реактивных систем залпового огня;

186 средств противовоздушной обороны;

268 самолетов;

242 вертолета;

3959 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

16 кораблей/катеров;

1224 дроны оперативно-тактического уровня;

143 единицы специальной техники;

316 крылатых ракет.

Наибольшие потери россияне понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.