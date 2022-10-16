По состоянию на 16 октября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 65 000 своих военных.
Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:
Наибольшие потери россияне понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.
По состоянию на 16 октября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 65 000 своих военных.
Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:
Наибольшие потери россияне понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.