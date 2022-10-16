В 2022 году из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз.

Об этом Reuters рассказал региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

— Если так будет продолжаться, перспективы будут намного, гораздо труднее, – сказал он журналистам.

В то же время Аруп Банерджи считает обнадеживающей реакцию международного сообщества на призывы Владимира Зеленского о помощи Украине.

— Большинство стран отметили, что они будут финансово поддерживать Украину в течение следующего года, поэтому это очень положительный результат, — сказал представитель Всемирного банка.

По его словам, до конца 2022 года 25% населения Украины будут жить в бедности по сравнению с чуть более 2% до войны. А к концу 2023 г. эта цифра может вырасти до 55%.

Банерджи также отметил, что избрание министра финансов Украины Сергея Марченко следующим председателем Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда свидетельствует о постоянной поддержке украинцев.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в 2022 году международные партнеры уже выделили Украине 35 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов, но в 2023 году потребности в финансировании останутся очень большими.

Аруп Банерджи считает, что без поддержки партнеров Украине придется либо печатать больше денег, либо еще больше сокращать социальные издержки.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года – экономика упала на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.