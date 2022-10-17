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Силами обороны 16 октября по врагу было отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в оперативном командовании.
Обеспечены потери в количестве:
Повреждена реактивная система залпового огня «Град» и три единицы инженерной и бронированной техники. Остальные результаты доразведываются.
Напомним, вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.
Силами обороны 16 октября по врагу было отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в оперативном командовании.
Обеспечены потери в количестве:
Повреждена реактивная система залпового огня «Град» и три единицы инженерной и бронированной техники. Остальные результаты доразведываются.
Напомним, вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.