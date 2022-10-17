Силами обороны 16 октября по врагу было отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в оперативном командовании.

Обеспечены потери в количестве:

не менее 50 оккупантов

двух танков

трех крупнокалиберных гаубиц типа «Мста»

пушки типа «Гиацинт»

самоходной артустановки

миномета

зенитно-ракетного комплекса «Тор»

станции радиоэлектронной борьбы

трех единиц автобронетехники.

Повреждена реактивная система залпового огня «Град» и три единицы инженерной и бронированной техники. Остальные результаты доразведываются.

Напомним, вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.