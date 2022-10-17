Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что, наступая на юге, ВСУ несут меньшие потери, чем обороняющиеся россияне.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

По его мнению, заслуга в этом в грамотности командиров и планировании.

– В наступлении мы несем меньшие потери, чем противник в обороне. И это нонсенс. Из того, что я вижу, мы несем меньшие потери и в технике, и в личном составе. И это достижение как грамотности наших командиров, грамотности планирования, так и последствия контрнаступательных действий на Харьковщине. Там мы показали противнику, куда идти. Но чтобы не показалось, что мы бросаемся шапками: идут очень жестокие бои, в которых наши ребята показывают себя на достаточно высоком уровне, и делают все, чтобы освободить наши территории, - сказал Роман Костенко.

Напомним, полковник Роман Костенко, с первых дней стоящий в обороне Николаева, считает, что руководство РФ не отказалось от планов захватить юг Украины.