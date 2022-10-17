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Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что, наступая на юге, ВСУ несут меньшие потери, чем обороняющиеся россияне.
Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
По его мнению, заслуга в этом в грамотности командиров и планировании.
– В наступлении мы несем меньшие потери, чем противник в обороне. И это нонсенс. Из того, что я вижу, мы несем меньшие потери и в технике, и в личном составе. И это достижение как грамотности наших командиров, грамотности планирования, так и последствия контрнаступательных действий на Харьковщине. Там мы показали противнику, куда идти. Но чтобы не показалось, что мы бросаемся шапками: идут очень жестокие бои, в которых наши ребята показывают себя на достаточно высоком уровне, и делают все, чтобы освободить наши территории, - сказал Роман Костенко.
Напомним, полковник Роман Костенко, с первых дней стоящий в обороне Николаева, считает, что руководство РФ не отказалось от планов захватить юг Украины.
Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что, наступая на юге, ВСУ несут меньшие потери, чем обороняющиеся россияне.
Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
По его мнению, заслуга в этом в грамотности командиров и планировании.
– В наступлении мы несем меньшие потери, чем противник в обороне. И это нонсенс. Из того, что я вижу, мы несем меньшие потери и в технике, и в личном составе. И это достижение как грамотности наших командиров, грамотности планирования, так и последствия контрнаступательных действий на Харьковщине. Там мы показали противнику, куда идти. Но чтобы не показалось, что мы бросаемся шапками: идут очень жестокие бои, в которых наши ребята показывают себя на достаточно высоком уровне, и делают все, чтобы освободить наши территории, - сказал Роман Костенко.
Напомним, полковник Роман Костенко, с первых дней стоящий в обороне Николаева, считает, что руководство РФ не отказалось от планов захватить юг Украины.