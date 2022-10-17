Роман Костенко

Полковник Роман Костенко, с первых дней стоящий в обороне Николаева, считает, что руководство РФ не отказалось от планов захватить юг Украины.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской Правде».

— Ну, чего они достигнут, захватив Донецкую и Луганскую область? Вклинятся они немного в Украину, которую пытались захватить полностью, и Украина будет дальше отвоевываться. Стратегически Россия от этого мало что выиграет. Это будет работа сугубо на внутреннюю аудиторию — освобождение того, о чем они говорили 8 лет. А если говорить о стратегических целях России, то захват юга дает им очень большие дивиденды — и политические, и в первую очередь военные, — сказал он.

По мнению Романа Костенко, южный регион Украины стратегически важен для россиян. Его захват позволит им отрезать Украину от моря, объединить «свои» территории с оккупированным Приднестровьем и попытаться захватить Молдову.

— Во-первых, это отрезание Украины от моря и, скажем, декларирование той Новороссии, в которую они пришли 8 лет назад — «исконно русские земли, Новороссия, Потемкин воевал, Суворов воевал»... Во-вторых, это соединение с Приднестровской квазиреспубликой. В-третьих, следующей была бы Молдова. Я даже говорил с представителями молдавского парламента. Они знают об этом и благодарят за то, что мы держим врага. Они знают, что после ПМР россияне пошли бы на Молдову. Ведь Молдова не является членом ни одного блока и не является даже таким сильным государством, как Украина. Далее россияне входят на территорию Европы и получают шанс играть большую роль в ее политике — потому что «у нас вон и Молдова, и Украина, Одесская область...» Туда же они могут подтянуть оружие, те же «Искандеры», потому что сейчас они «зажаты» только в Калининграде. Следующий этап – это шантажирование мира, – добавил полковник.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко прокомментировал опрокидывание первых мобилизованных на Юг Украины. Он акцентировал, что «дополнительный ресурс противника – всегда плохо для поля боя».