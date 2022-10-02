Полковник СБУ Роман Костенко прокомментировал опрокидывание первых мобилизованных на Юг Украины. Он акцентировал, что «дополнительный ресурс противника – всегда плохо для поля боя».

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспрессо».

— Дополнительный ресурс противника всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и прочей военной технике. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас, – объяснил он.

Роман Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.

— Однако не могу не согласиться с тем, что все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже находятся на Юге Украины. И первые убитые тоже есть. Для нас ничего не меняется. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было, – подытожил полковник СБУ.

Ранине сообщалось, что по имеющейся информации, россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на юг Украины, однако эта задача для них очень усложнена.