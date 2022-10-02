Полковник СБУ Роман Костенко прокомментировал опрокидывание первых мобилизованных на Юг Украины. Он акцентировал, что «дополнительный ресурс противника – всегда плохо для поля боя».
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспрессо».
— Дополнительный ресурс противника всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и прочей военной технике. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас, – объяснил он.
Роман Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.
— Однако не могу не согласиться с тем, что все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже находятся на Юге Украины. И первые убитые тоже есть. Для нас ничего не меняется. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было, – подытожил полковник СБУ.
Ранине сообщалось, что по имеющейся информации, россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на юг Украины, однако эта задача для них очень усложнена.
Полковник СБУ Роман Костенко прокомментировал опрокидывание первых мобилизованных на Юг Украины. Он акцентировал, что «дополнительный ресурс противника – всегда плохо для поля боя».
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспрессо».
— Дополнительный ресурс противника всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и прочей военной технике. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас, – объяснил он.
Роман Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.
— Однако не могу не согласиться с тем, что все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже находятся на Юге Украины. И первые убитые тоже есть. Для нас ничего не меняется. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было, – подытожил полковник СБУ.
Ранине сообщалось, что по имеющейся информации, россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на юг Украины, однако эта задача для них очень усложнена.