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По имеющейся информации, россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на юг Украины, однако эта задача для них очень усложнена.
Об этом в комментарии 24 канала сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.
По ее словам, украинская сторона под огневым контролем держит все транспортные артерии. И хотя россияне пытаются как-то ремонтировать их или использовать альтернативные средства – катера, баржи, паромы, понтоны – фактически им ничего не удается.
Наталья Гуменюк отметила, что в связи с этим оккупанты не могут обеспечивать свои подразделения самым необходимым – питьевой водой, средствами защиты, боеприпасами.
В таких обстоятельствах военные РФ не имеют ни сил, ни резервов, ни мотивации на наступательные действия, сказала она.
— Но все же сосредоточение сил на правом берегу еще достаточно мощное и большое. Они осуществляют маневры этими силами, в зависимости от того, по каким направлениям наши войска принимают активные меры. Именно поэтому мы еще раз подчеркиваем необходимость соблюдения информационной тишины, чтобы не информировать оккупанта о наших намерениях и реализации наших планов, – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.
По имеющейся информации, россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на юг Украины, однако эта задача для них очень усложнена.
Об этом в комментарии 24 канала сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.
По ее словам, украинская сторона под огневым контролем держит все транспортные артерии. И хотя россияне пытаются как-то ремонтировать их или использовать альтернативные средства – катера, баржи, паромы, понтоны – фактически им ничего не удается.
Наталья Гуменюк отметила, что в связи с этим оккупанты не могут обеспечивать свои подразделения самым необходимым – питьевой водой, средствами защиты, боеприпасами.
В таких обстоятельствах военные РФ не имеют ни сил, ни резервов, ни мотивации на наступательные действия, сказала она.
— Но все же сосредоточение сил на правом берегу еще достаточно мощное и большое. Они осуществляют маневры этими силами, в зависимости от того, по каким направлениям наши войска принимают активные меры. Именно поэтому мы еще раз подчеркиваем необходимость соблюдения информационной тишины, чтобы не информировать оккупанта о наших намерениях и реализации наших планов, – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.