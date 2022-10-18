Вчера, 17 октября, украинскими авиаторами было нанесено 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Получено подтверждение о потерях врага в количестве:

22 оккупантов

4 танков

2 минометов

самоходной крупнокалиберной гаубицы «Акация»

зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2»

3 единицы авто-бронетехники.

Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица «Мста-С» и РСЗО «Град», 4 единицы авто-бронетехники.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны.