|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|07:13
|Захід сонця:
|18:00
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|07:24
|Захід сонця
|18:01
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40 грн
|40.5 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Вчера, 17 октября, украинскими авиаторами было нанесено 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.
Получено подтверждение о потерях врага в количестве:
Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица «Мста-С» и РСЗО «Град», 4 единицы авто-бронетехники.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны.
Вчера, 17 октября, украинскими авиаторами было нанесено 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.
Получено подтверждение о потерях врага в количестве:
Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица «Мста-С» и РСЗО «Град», 4 единицы авто-бронетехники.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны.