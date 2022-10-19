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Украинская авиация отработала 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средства противника.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Вражеские потери составляют:
Ранее сообщалось, что над Николаевщиной в ночь на 19 октября сбили 12 российских дронов-камикадзе.
Украинская авиация отработала 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средства противника.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Вражеские потери составляют:
Ранее сообщалось, что над Николаевщиной в ночь на 19 октября сбили 12 российских дронов-камикадзе.