Украинская авиация отработала 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средства противника.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Вражеские потери составляют:

84 оккупанта

2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа «Акация» и «Мста-С»

танк

3 единицы авто-бронетехники

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Ранее сообщалось, что над Николаевщиной в ночь на 19 октября сбили 12 российских дронов-камикадзе.