В Николаевской области будут судить бывшего начальника артиллерии воинской части в АР Крым по фактам государственной измены и дезертирства.

Обвинительный акт передан в суд при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Установлено, что в марте 2014 гогда, во время временной оккупации территории Крыма РФ, указанный подполковник отказался исполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины и не выбыл к определенному командованием нового места дислокации воинской части на материковой части Украины.

Таким образом перейдя на сторону врага и изменив военной Присяге, он дал согласие на прохождение службы в ВС РФ в должности начальника артиллерии воинской части 12676 Черноморского флота ВС РФ.

В настоящее время подозреваемый участвует в вооруженной агрессии РФ против Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.

— В связи с утаиванием подозреваемого на временно оккупированной территории Украины, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось в порядке специального досудебного расследования (in absentia), — отметили в специализированной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что жители Южноукраинска Николаевской области сообщили подозрение за прославление действий РФ на территории Украины и отрицание вооруженной агрессии.