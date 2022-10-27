27 жовтня триває 246-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення, повідомив Генштаб.

Також в Генштабі підтвердили вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів росіян 25 жовтня в районі Берислава Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються.

Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано 6 ударів по силам протиповітряної оборони ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.

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У Миколаєві вже розпочалася робота щодо розробки нового Генерального плану. Наразі обговорюють те, який вигляд матиме місто після завершення війни. Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв’ю «Суспільному».

Нагадаємо, що у Миколаєві стартувало опитування городян, їх просять відповісти на питання, які стосуються інфраструктури їхніх районів та бачення майбутнього розвитку й зовнішнього вигляду Миколаєва.

Міський голова зазначає, що опитування пройшло вже багато людей. Ці дані будуть аналізуватися. Результати того, яким городяни бачать своє місто, будуть презентовані згодом.

— Ми не знаємо, скільки ще триватиме війна. Зараз іде підготовка, далі будуть найняті професійні архітектори і так далі, які будуть займатися цим питанням. Фінансування закордонне від наших партнерів, — розповів він.

Мер нагадав, що Генеральний план вже давно мали змінити, але з депутатським корпусом «не дійшли згоди». Міський голова сподівається, що цього разу за допомогою іноземних партнерів зможуть його затвердити.

— Сьогодні ми вже обговорюємо в робочих групах і з нашими іноземними партнерами те, що може ми не будемо відбудовувати одну, другу, третю зруйновану школу на тих самих місцях. Може статися так, що замість трьох будуть побудовані дві великі та сучасні і організовано підвіз дітей чи будівництво нових доріг. Ми хочемо, щоб люди, які займаються цим професійно і займалися планування міст і простору за кордоном, допомогли нам це зробити у Миколаєві за гроші європейських платників податків, — розповів він.

Між тим, Олександр Сєнкевич зазначає, що після війни хотів би бачити у місті більше зелених зон, громадського простору та велодоріжок.

На Херсонщині ЗСУ збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25, повідомляють Повітряні сили.

27 жовтня близько 08:00 години підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади збив російський ударний вертоліт Ка-52.

А близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади збив російський штурмовик Су-25.

На Миколаївщині за минулу добу від ворожих обстрілів постраждало два райони. Пошкоджено інфраструктуру Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

У Миколаївському районі за минулу добу під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. Вчора о 08:45, 11:50, 16:20, 18:25, 21:50, 22:40 та сьогодні о 02:45 обстрілів зазнали п’ять населених пунктів громади. Внаслідок артилерійських ударів пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади Баштанського району. Так, вчора, 26 жовтня, орієнтовно об 17:20 обстрілів зазнали околиці одного з населених пунктів. Детальна інформація уточнюється.

Також вночі, 27 жовтня, з 02:30 до 03:00 були обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну і зустрівся з Зеленським — він підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні, зокрема шляхом обміну розвідданими, повідомляє CNN.

Глава ЦРУ відвідав Україну на тлі все більшого занепокоєння у США тим, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї.

Протягом минулої доби ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань на півдні.

Підтверджені втрати ворога складають:

53 окупанти

2 міномети

самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація»

2 бронемашини

2 бліндажі з особовим складом.

Остаточні результати дорозвідуються.

Вчора ввечері над Миколаївщиною збили три дрони-камікадзе, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Пізно ввечері по півдню материкової України з тимчасово окупованого Криму росіянами було випущено близько двох десятків дронів типу «Shahed-136». Силами протиповітряної оборони 3 збито над Миколаївщиною, 15 — над Одещиною, ще 1 — над Вінницькою областю.