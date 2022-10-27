В среду, 26 октября, штурмовая и армейская авиация ВСУ отработала 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

За прошедшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 190 огневых задач на юге.

Подтвержденные потери врага составляют:

53 оккупанта

2 миномета

самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация»

2 бронемашины

2 блиндажа с личным составом.

Окончательные результаты дознаются.

Также в Генштабе подтвердили огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, склады боеприпасов россиян 25 октября в районе Берислава Херсонской области. Утраты личного состава уточняются.

Напомним, вчера около 17:00 военные Воздушного командования «Юг» сбили в Херсонской области российский вертолет Ка-52.