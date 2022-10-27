Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 26 октября приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье.
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
Напомним, в среду, 26 октября, штурмовая и армейская авиация ВСУ отработала 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 26 октября приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье.
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
Напомним, в среду, 26 октября, штурмовая и армейская авиация ВСУ отработала 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе.