Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 26 октября приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – с территории России, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелка, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;

на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка;

на Лиманском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное и Заречное;

на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении противник наносил огневые поражения в районы населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье.

На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Напомним, в среду, 26 октября, штурмовая и армейская авиация ВСУ отработала 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе.